Kooperation an B252: Warburg, Borgentreich und Willebadessen beraten

Eine solches „Interkommunales Gewerbegebiet“ fußt nicht zuletzt auf einem Vorschlag der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, die sich wiederum auf ein Gutachten des Planungsbüros Drees/Huesmann aus Bielefeld sowie auf aktuelle Gespräche mit der Bezirksregierung und den Regionalplanern bezieht.

Vor allem bei der Ausweisung von neuen Flächen für besonders laute oder emissionsintensive Betriebe (vom Schlachthof bis zum Stahlwerk) sei eine Zusammenarbeit geradezu notwendig, um beispielsweise Flächenverbräuche zu minimieren und solche „störenden“ Betriebe besser zu konzentrieren, berichtet Kreis-Wirtschaftsförderer Michael Stolte.

Gewerbesteuern teilen

Für Warburg, Willebadessen und Borgentreich könnte ein solches neues GIB-Gebiet nach aktueller Planung an der neuen Anbindungsstraße entstehen. Natürlich würden die später eingenommene Gewerbesteuer wie auch die zuvor anstehenden Investitionskosten nach einem gerechten Schlüssel unter den drei Kommunen aufgeteilt, berichtet Michael Stolte.

Ein solches GIB-Gebiet würde auch nicht die Ansiedlung kleinerer Betriebe auf vorhandenen Gewerbeflächen verhindern, sofern noch Parzellen da sind. Nur die Neuausweisung größerer eigener Gewerbeflächen in jeder Kommune, wie das noch in den 1980er-Jahren der Fall war, sei auch vor dem Hintergrund der Klimadiskussion heute einfach nicht mehr sinnvoll.

In den Gesprächen der Städte untereinander gehe es in den kommenden Monaten nun darum, „das Modell zu verfeinern und rote Linien festzulegen“, wie Michael Stolte es ausdrückte. Und natürlich müsse die Politik bei all dem mit ins Boot geholt werden, die das letztlich auch entscheide.

Neues Gewerbeland gibt es allerdings frühestens, wenn der neue Regionalplan 2024 in Kraft tritt. „Dann sollte man aber am besten vor Ort seine Planung schon in der Tasche haben“, sagt Michael Stolte.

31 Hektar Fläche fehlen

Der Bau der 7,4 Millionen Euro teuren Anbindungsstraße war in Warburg über Jahrzehnte kontrovers diskutiert worden. Am Ende wurde die Verbindung aber doch errichtet, um das bestehende Gewerbegebiet Oberer Hilgenstock besser erreichbar zu machen und eben um dringend benötigte weitere Gewerbeflächen realisieren zu können.

Das Fachbüro Drees/Huesmann hatte nämlich in einer Studie zum Kreis Höxter im Jahr 2017 errechnet, dass bis 2037 in Warburg etwa 31 Hektar Gewerbefläche fehlen. Für Borgentreich wird die Zahl mit sechs Hektar angegeben, für Willebadessen mit drei Hektar.

„Warburg hat sich daher gemeinsam mit den anderen Städten im Kreis Höxter und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung auf den Weg gemacht, um sich rechtzeitig für die Neuausweisung von weiteren Gewerbeflächen einzusetzen“, bestätigt auch Warburgs Wirtschaftsförderer Sören Spönlein.

Erweiterungen nötig

Aus Sicht der Hansestadt seien aber auch Erweiterungen in den bestehenden Gewerbegebieten in Warburg und Scherfede notwendig. Auch hier sei der Prozess in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold im Gang, aber auch erst möglich, wenn der Regionalplan 2024 rechtskräftig ist, berichtet Spönlein.

Die Stadt Warburg habe bereits in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich über 110.000 Quadratmeter Gewerbeflächen vermarktet (private- und städtische Flächen). „Der Standort Warburg erfreut sich außerordentlicher Beliebtheit“, sagt der Wirtschaftsförderer.

Und man halte ungeachtet der Planung an der Anbindungsstraße auch weiter Gewerbeflächen vor, etwa am Oberen Hilgen­stock (ehemalige Nahrungsmittelwerke und Voßen-Halle) mit etwa 40.000 Quadratmeter Fläche sowie am Fachmarktstandort Industriestraße/Heidfeld (etwa 20.000 Quadratmeter Fläche).