Warburg

Das Beverungener Unternehmen Sewikom geht den Glasfaserausbau in Dössel und Warburg im nächsten Jahr an. Teile der Innenstadt sowie Scherfede sind für 2024 im Plan. Die weiteren Dörfer im Stadtgebiet Warburg sollen danach in Angriff genommen.

Von Astrid E. Hoffmann