Glasfaserausbau in Warburg startet in Kürze

Sewikom will am 23. November im PZ Bürger der Hansestadt informieren

Warburg

Einige wenige Dörfer haben es schon, der Rest des Warburger Stadtgebietes soll es nun schnell bekommen: ein Glasfasernetz. Das Beverunger Unternehmen Sewikom will noch in diesem Jahr mit dem Ausbau der ultraschnellen Datenleitungen beginnen. Mehr als 8000 Glasfaseranschlüsse sollen in Warburg möglich gemacht werden.

Von Jürgen Vahle