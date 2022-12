Glatteis: Unfall mit sechs Autos auf der A44

Marsberg

Der Wintereinbruch am zweiten Adventswochenende hat für spiegelglatte Straßen gesorgt – und zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr am Sonntagmorgen auf der A44 zwischen Lichtenau und Marsberg in Richtung Kassel geführt. Dort gab es einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Es blieb es bei Blechschäden.