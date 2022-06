Verleihung der Schießplaketten und Ernennung von Ehrenmitgliedern (von links): Johannes Laudage (Oberst und amtierender König), Heiner Geilhorn (Vorsitzender), Ulrich Volmert (Plakette in Bronze), Matthias Geilhorn (Plakette in Bronze), Witali Wolf (Plakette in Gold), Christoph Engemann (Plakette in Bronze), Matthias Dübbert (Oberleutnant) und Andreas Thonemann (Adjutant).

Foto: Schützenverein Ossendorf