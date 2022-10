„Gott“ eröffnet Warburger Theatersaison

Schauspiel von Ferdinand von Schirach am 18. Oktober im PZ

Warburg

Die Theatersaison in Warburg beginnt am Dienstag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Pädagogischen Zentrum (PZ) mit einem Schauspiel von Ferdinand von Schirach. Zu sehen ist das Theaterstück „Gott“ in einer Inszenierung des Tourneetheaters „Euro-Studio Landgraf“.