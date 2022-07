Gregorianik und Musik der Renaissance treffen in Warburg auf Klangkollagen und Videoinstallationen

Klosterfestival: Konzert in der Ev. Kirche Maria im Weinberg

Warburg

„Pax optima rerum“: Der Frieden ist das beste aller Dinge. Ein Satz aus der Antike, der 1648 Motto des Westfälschen Friedens wurde, seither an Aktualität nie verloren hat und nun nicht nur Überschrift eines der Konzerte in Warburg im Rahmen des Klosterfestivals 2022 Konzertes ist, sondern zugleich wie eine dringende Erinnerung an Politik und Gesellschaft klingt.

Bearbeitet von Ralf Benner