130 Feuerwehrleute löschen Feuer in Lagerhalle

Großbrand am alten Kornhaus in Warburg: Mobilfunk gestört – Strom abgestellt

Warburg

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am alten Kornhaus an der Landfurt: 130 Kräfte der Warburger Feuerwehr haben am Freitagabend einen Brand in einer Lagerhalle hinter dem Kornhaus gelöscht. Verletzte gab es dabei nach ersten Informationen nicht. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Von Ralf Benner