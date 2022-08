Großer Bedarf an Schwimmunterricht

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie konnte die DLRG-Ortsgruppe Warburg am Sonntag erstmals wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz abhalten.

Bei dieser Gelegenheit blickten die Mitglieder auf turbulente Zeiten zurück: Über mehrere Monate waren in den Jahren 2020 und 2021 kein Schwimmunterricht und auch keine Übungsdienste möglich, weil die Pandemie-Lage dieses nicht zuließ.

Um trotzdem aktiv bleiben zu können, mussten die Mitglieder kreativ werden: So wurden Online-Treffen abgehalten und Foto-Aktionen in den sozialen Medien veranstaltet. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte in kleinen Gruppen wieder mit Masken trainiert werden.

Sobald die Bäder wieder geöffnet hatten, wurde klar, wie groß der Bedarf an Schwimmunterricht ist. Deshalb organisierte die Ortsgruppe im Sommer 2021 drei Schwimmkurse für Anfänger, die sie zusätzlich zu ihrem normalen Training für Mitglieder angeboten hat.

Zwei Menschen vor dem Ertrinken gerettet

Auch an den Seen in der näheren Umgebung sowie an der Ostsee war die Warburger Ortsgruppe aktiv. Allein im Jahr 2022 leisteten die Rettungsschwimmer mehr als 2.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit am Strand und sorgten für die Sicherheit der Badegäste. In zwei Fällen konnten sie in Not geratene Schwimmer vor dem Ertrinken retten.

Darüber hinaus intensivierte die Ortsgruppe die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Warburg und etablierte eine schnelle Einsatzgruppe (SEG), die jetzt Teil der Alarm- und Ausrückeordnung ist.

Fluthelfermedaille NRW verliehen

Nicht nur Corona sorgte in den vergangenen zwei Jahren für Herausforderungen, auch das Sturmtief Bernd verursachte im Sommer 2021 besonders in NRW und Rheinland-Pfalz Chaos und Zerstörung. Niklas Kluge und Daniel Humburg von der DLRG Warburg waren im Rahmen des Katastrophenschutzes vor Ort und erhielten dafür in der Versammlung die Fluthelfermedaille des Landes NRW. Außerdem wurden Marlina Glade für zehnjährige Mitgliedschaft sowie Andreas König, Karin König, Dominik Flügel und Patrik Flügel für 25-jährige Treue zum Verein geehrt.

Neuer Vorstand gewählt

Die Ortsgruppe wählte auch einen neuen Vorstand. Einstimmig wiedergewählt wurden Niklas Kluge als Vorsitzender, Dominik Flügel als Geschäftsführer, Patrik Flügel als Kassenwart, Udo Nolte als Technischer Leiter Schwimmen und Wilhelm König als Technischer Leiter Einsatz.