Grünes Licht fürs Kornhaus-Areal in Warburg

Unternehmer Hermann Jakobs will in Kürze die Bauanträge stellen

Warburg

Der Warburger Stadtrat hat mit großer Mehrheit am Donnerstagabend, 2. Februar, grünes Licht für die Umgestaltung des alten Kornhaus-Areals an der Landfurt gegeben. Unternehmer und Investor Hermann Jakobs will in Kürze loslegen.