Warburg: Gymnasium Marianum engagiert sich gegen Mobbing

Warburg

„Ist die Mobbing-Gefahr im Netz größer als in der realen Welt?“: Diese Frage eines Sechstklässlers hat Jugendbuchautor Daniel Höra am Gymnasium Marianum in Warburg mit einem klaren „Ja“ beantwortet. „Man ist im Internet einfach anonymer, man traut sich mehr. Mobbing kann jeden treffen, da es so einfach ist.“