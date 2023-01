Hansestadt Warburg ist die Heimat des Osterhasen

Zum diesjährigen Osterfest richtet das Unternehmen Brauns-Heitmann über drei Wochen verschiedene soziale Aktionen mit dem Osterhasen „Maxi“ aus. Diese werden in der Zeit von Montag, 20. März, bis Ostersonntag, 9. April, in Warburg stattfinden.

„Hansestadt Warburg – Heimat des Osterhasen“ – dieses Motto wird Brauns-Heitmann in diesem Jahr mit vielfältigen Aktionen mit Leben füllen. In den vergangenen beiden Jahren war ursprünglich ein großes Osterhasenfest geplant, das coronabedingt abgesagt werden musste.

„Wie wichtig ein gutes Miteinander und Füreinander sind, wird uns in dieser krisenreichen Zeit besonders bewusst“, sagt Paul Drewes, Geschäftsleitung Deko bei Brauns-Heitmann. Er führt weiter aus: „Deshalb haben wir uns jetzt für einen neuen Ansatz entschieden. Statt auf ein einzelnes Fest setzen wir nun auf viele kleinere soziale Aktionen in Einrichtungen in Warburg.“ Dies lenke die Aufmerksamkeit auch auf die wichtige Arbeit, die die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen dort täglich leisten, und die während der Pandemie besonderen Herausforderungen ausgesetzt gewesen sind.

Arbeit der Mitarbeiter in den Einrichtungen im Fokus

„Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Osteraktionen zu vielen schönen Begegnungen und gemeinsam Erinnerungen beitragen können“, erklärt Paul Drewes. Geplant sind unter anderem Eierfärbeaktionen in Kindergärten, Altenheimen, dem Krankenhaus und Jugenddorf, die Osterhase „Maxi“ persönlich besuchen wird. Außerdem lädt der Osterhase Familien zu einer Osterhasen-Rallye am Desenberg ein. Auf die Teilnehmenden warten spannende und lustige Aufgaben sowie eine kleine Überraschung. „Ostern ist ein Fest, bei dem wir mit Familie und Freunden zusammenkommen. Diesen Gedanken greifen wir mit unseren Aktionswochen auf“, erläutert Paul Drewes und ergänzt: „Gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben, soll im Vordergrund stehen.“