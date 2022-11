„Harfen-Fantasien“ in der Hansestadt

Warburger Meisterkonzert erklingt am 19. November

Warburg

Soloharfenistin Anne-Sophie Bertrand, Soloflötist Sebastian Wittiber und das Webern-Trio Frankfurt geben sich am Samstag, 19. November, von 19.30 Uhr an in der Aula des Gymnasiums Marianum die Ehre: Die Mitglieder des hr-Sinfonie­orchesters spielen Musik von Beethoven, Ravel, Gordon und Jongen.