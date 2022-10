„Harfen-Fantasien“ erklingen in Warburg

Warburg

„Harfen-Fantasien“ können Besucher des nächsten Warburger Meisterkonzertes am Samstag, 19. November, in der Aula des Gymnasium Marianum hören. Auf der Bühne stehen ab 19. 30 Uhr Musikerinnen und Musiker des hr-Sinfonieorchesters Frankfurt. Der Kartenvorverkauf startet an diesem Freitag, 28. Oktober.