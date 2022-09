Heeresmusiker aus Kassel begeistern in Scherfede

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Musikvereins Scherfede gastierte am Mittwochabend das Heeresmusikkorps Kassel in der Scherfeder Mehrzweckhalle. Vor rund 500 begeisterten Zuschauern entfachten die 55 Militärmusikerinnen und -musiker unter der Leitung ihrer Dirigenten Oberstleutnant Tobias Terhardt und Leutnant Lisa-Marie Holzschuh ein Feuerwerk symphonischer und traditioneller Blasmusik.

„Wir haben heute für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, kündigte Dirigent Terhardt zu Beginn an und ließ dieser Ankündigung sogleich Taten folgen. Nach der Eröffnung mit dem traditionellen Viktoriamarsch und der Begrüßung durch den Musikvereinsvorsitzenden Stefan Schauf setzten die Musiker mit der Ouvertüre zu Rossinis Oper „Wilhelm Tell“ gleich ein erstes Highlight des Abends. Sehr gefühlvoll und authentisch setzten die Instrumentalisten dabei sie Szenerie der Schweizer Bergwelt in wunderbare Musik um.

Anschließend übernahm Leutnant Holzschuh, die zu Ausbildungszwecken für einige Wochen im Kasseler Musikkorps hospitiert, den Taktstock und überraschte das Publikum mit der zeitgenössischen Komposition „Charivari“, die an diesem Abend überhaupt erst zum zweiten Mal aufgeführt wurde. Häufige Wechsel in den Takt- und Tonarten machen dieses Werk zu einer besonderen Herausforderung, die die Kasseler Musiker aber mit Bravour meisterten. Mit der dreisätzigen Komposition „Shakespeare Pictures“, in der verschiedene Werke des englischen Dichters musikalisch adaptiert wurden, ging es in die Pause.

Vor rund 500 beigeisterten Zuschauern entfachten die 55 Militärmusiker ein Feuerwerk symphonischer und traditioneller Blasmusik. Foto: Musikverein Scherfede

Nach einer musikalischen Hommage an das amerikanische Kriegsschiff U.S.S. Indianapolis mit dem Titel „Forever Strong“ eröffnete Leutnant Holzschuh den zweiten Teil des Konzertabends. Dann aber kam echte Gänsehaut-Atmosphäre in der vollbesetzten Halle auf: die legendäre Filmmusik des bedeutenden italienischen Komponisten Ennio Morricone zu dem Western-Epos „Spiel mir das Lied vom Tod“ versetzte die Zuhörer augenblicklich in die berühmte Filmszene am kleinen, staubigen Bahnhof im Südwesten der USA Ende des 19. Jahrhunderts.

Filmmusik sorgt für Gäsehaut-Atmosphäre

Ein schwungvoll vorgetragenes Arrangement mit Musik der amerikanischen Band Toto, bei der der Posaunensatz des Orchesters zu glänzen wusste, und Musik des Sängers und Songwriters Christopher Cross rundeten diesen rundum gelungenen Abend musikalisch ab. Stehende Ovationen und lang anhaltender Applaus waren ein deutlich sicht- und hörbares Zeichen dafür, dass das Kasseler Orchester den Geschmack des Publikums vollauf getroffen hatte. Dieses lies die Musiker natürlich nicht ohne Zugaben von der Bühne und wurde mit den Märschen „Alte Kameraden“ und „Der Jäger aus Kurpfalz“ belohnt.

Erlös kommt der Jugendarbeit zugute

„Uns war es ein großes Anliegen, zu unserem Jubiläum hier heute Abend das Kasseler Musikkorps zu Gast zu haben, zu dem wir schon seit vielen Jahren eine sehr enge Beziehung haben. Viele Militärmusiker sind in unserem Verein als Ausbilder für unsere Jugend tätig. Auch unser Dirigent Dominik Seegel ist ja Trompeter im Musikkorps. Für diesen tollen Abend können wir nur ganz herzlich Danke an das Musikkorps und an die Zuschauer sagen“, betonte ein sichtlich zufriedener Vereinschef Stefan Schauf.

Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes kommt der Jugendarbeit im Musikverein Scherfede zugute.