Wilfried Köster hat 24 Jahre im geschäftsführenden Vorstand des Heimatschutzvereins das Amt des Schriftführers ausgeübt. 1999 hatte er dieses Amt übernommen, ohne eine Zeit der Einarbeitung im erweiterten Vorstand oder in einem Offiziersamt.

Wilfried Köster hat dieses Amt geprägt, es gewissenhaft ausgeübt, Neuerungen behutsam eingeführt und etabliert, hieß es in der Laudatio zur Ehrenmitgliedschaft. So übernimmt sein Nachfolger Albert Moers, der neu in den Vorstand gewählt wurde, einen hervorragend geführten Bereich.

Weitere Veränderungen im Vorstand gab es bei den Wahlen nicht. Neben den Wahlen und den üblichen Regularien einer Jahreshauptversammlung wurden in der Versammlung die Planungen zum Stadtschützenfest präsentiert. Das Fest wird am 29. April in Scherfede stattfinden, da der amtierende Scherfeder Schützenkönig, Oberst Jens Winter, im Oktober auch die Würde des Stadtschützenkönigs errungen hat.

Oberst Jens Winter (von links), das neue Ehrenmitglied Wilfried Köster und Elmar Hoppe, Vorsitzender des Heimaschutzvereins Scherfede Foto: Heimatschutzverein Scherfede

Landrat Michael Stickeln hält das Grußwort

Das Grußwort zum Stadtschützenfest wird Landrat Michael Stickeln halten. Nach dem Festzug wird die Band Diemelrausch in der Mehrzweckhalle aufspielen. Ein Höhepunkt des Festes wird die Auslosung der Tombola-Gewinne werden. Auf den finanziellen Erlös dieser Aktion darf sich der Förderverein der katholischen Grundschule Scherfede-Rimbeck freuen.