Heizzentrale versorgt Bildungsstätten in Hardehausen

Warburg

In Hardehausen ist Schluss mit dem Heizöl: Künftig werden alle Gebäude der Bildungseinrichtungen, die sich in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn befinden, über die neue Heizzentrale versorgt. Die wird mit erneuerbaren Rohstoffen befeuert - und wurde am Donnerstag eingesegnet.

Von Daniel Lüns