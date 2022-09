Hoch lebe Warburgs Stadtschützenkönig Markus Güthoff!

Stadtschützenfest im vierten Anlauf in Dössel gefeiert - Regen verhindert Umzug

Warburg

Im vierten Anlauf konnte am Samstag endlich das lange geplante Warburger Stadtschützenfest in Dössel gefeiert werden. Seit Oktober 2019 ist Markus Güthoff schon Stadtschützenkönig und freute sich, Abordnungen aller Schützenvereine des Stadtgebietes nun in der Bördehalle begrüßen zu dürfen.

Von Verena Schäfers-Michels