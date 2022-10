Hoffest in Herlinghausen

Der Kirchberghof, das Christliche Freizeitzentrum in Warburg-Herlinghausen, feiert am kommenden Sonntag, 16. Okober, sein Hoffest. Los geht es ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst, der musikalisch von der Band „Bäck Bietz“ aus Warburg begleitet wird.

Anschließend gibt es eine musikalische Matinee mit der Band, während dessen alle zum Mittagessen und zum anschließenden Programm eingeladen sind.

In der Sportscheune kann geklettert, in der Werkstatt mit Holz gearbeitet werden, ein Kreativzelt ist für die Kinder aufgebaut. Außerdem gibt es in der Klause eine Markthalle mit Flohmarkt, Kiepe und einer Kunstausstellung mit Werken von Kathrin Becker aus Eissen.

Während des ganzen Tages gibt es Hofführungen.

Das Kirchberghof-Team freut sich auf viele Besucher und gute Begegnungen bei Kaffee und Kuchen. Mehr Infos zum Hoffest gibt es bei Ralf Filker Telefon 05641/9052485 oder per E-Mail an [email protected].