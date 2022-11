 Hospizbewegung in Warburg besteht seit 25 Jahren 

Eine humorvolle-musikalische-nachdenkliche Reise in der Aula des Gymnasium Marianum versprach die Hospizbewegung Warburg. Sterben, Tod und Trauer sind die eigentlichen Themen, der 1997 gegründeten Bewegung. Zum 25-jährigen Bestehen hatten sich nun aber etwa 120 Menschen eingefunden, um zu tun, was die zweite Vorsitzende Ulrike Menn in ihrer Eröffnungsrede ankündigte: „Wir wollen gar nicht gelobt werden, wir wollen feiern.“

Und vor allem sollte die Gelegenheit genutzt werden, die Arbeit der Hospizbewegung in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Denn auch dort herrscht Nachwuchsmangel, dabei ist die Arbeit der Trauerbegleiter so wichtig: Menschen auf ihrem letzten Weg beizustehen, aber auch die Angehörigen in dieser belastenden Zeit zu unterstützen. Davon sprach eindringlich Pfarrerin i.R. Ute Wendorff. Sie ist Gründungsmitglied der Warburger Hospizbewegung und hielt am vergangenen Samstagabend eine sehr persönliche Festrede.