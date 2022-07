Nachdem die Jahreshauptversammlung des Kinder- und Jugendchores Howenga-Kids, dem junge Sängerinnen und Sänger aus Warburg-Hohenwepel und Willebadessen-Engar angehören, 2021 wegen Corona nur onlinestattgefunden hat, konnte sie jetzt wieder in Präsenz durchgeführt werden.

Die Howenga-Kids feiern in diesem Jahr 40-jähriges bestehen. Sie sind damit der älteste Kinder-und Jugendchor im Altkreis Warburg. Bei der Jahreshauptversammlung wurden treue Mitglieder geehrt.

Ein Thema dabei war das 40-jährige Bestehen, das der Chor in diesem Jahr begeht. Damit sind die „Howenga-Kids“ der älteste Kinder- und Jugendchor des Altkreises Warburg. Vom Chorverband gab es dazu schon Glückwünsche in Form einer Urkunde und eines Notengutscheins.

Auch innerhalb des Chores konnten Urkunden überreicht werden. So wurden Michelle Meyer und Ricarda Buren mit der bronzenen Ehrennadel, einer Urkunde und einem Blumenstrauß für fünfjährige Mitgliedschaft geehrt.

Ehrennadeln und Blumensträuße

Laura Ewers bekam ihre Urkunde und einen Blumenstrauß zusammen mit der silbernen Ehrennadel für zehnjähriges aktives Singen in den „Howenga Kids“.

In der Coronazeit ist der Chor deutlich kleiner geworden, aber die Sängerinnen und Sänger wollen nun wieder motiviert durchstarten. Geprobt wird freitags immer in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in Hohenwepel im Pfarrheim.

„Neue Sängerinnen und Sänger sind uns immer herzlich willkommen!“, betonte die Vorsitzende und Chorleiterin Monika Wiegartz. Kontaktaufnahme und Rückfragen unter Telefon 056444/981444 oder über die Internetseite.