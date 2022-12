Das Hüffertgymnasium ist besonders stolz auf diese Auszeichnung, da in diesem Jahr gleich mehrere besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler die Bedeutung des MINT-Bereichs unterstreichen.

So nahmen an der diesjährigen Kreisrunde Mathematik-Olympiade 23 begeisterte Jugendliche des Hüffertgymnasiums teil. 14 von diesen errangen einen ersten, zweiten oder dritten Platz. Mit einem ersten Platz qualifizierten sich sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Landesrunde: Alma Schäfer, Alexandra Friesen, Lukas Lippe, Carlotta Michels, Felix Hillebrand und Simon Meier. Ihnen allen wünschte Schulleiterin Susanne Krekeler schon jetzt viel Erfolg für die nächste Runde.

Bei Mathe-Känguru-Wettbewerb erfolgreich

Eine weitere besondere Leistung im Bereich Mathematik gelang Simon Meier: Er erreichte nicht nur beim letzten Mathe-Känguru-Wettbewerb die volle Punktzahl, was sehr selten vorkommt, sondern nahm auch als Vertreter der deutschen Mannschaft am Dreiländerturnier DATCH des Wettbewerbes teil und errang auch hier mit der Mannschaft den ersten Preis.

Das Turnier fand in Quarten (Schweiz) statt und hat, wie Simon berichtete, allen Jugendlichen sehr viel Spaß gemacht, bot es doch neben der Mathematik auch zahlreiche Anlässe zum Kennenlernen und Austausch mit den anderen Teams.

Mitarbeit in der Lernwerkstatt

Ebenso freuen sich Susanne Krekeler und Peter Müller-Reich als Fachlehrer für die Lernwerkstatt sehr, dass nach den zwei Jahren der Pandemie wieder eine große Anzahl Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 in der Lernwerkstatt mitarbeiten und daraus auch wiederum Interessenten für den Wettbewerb „Schüler experimentieren“ erwachsen.

MINT freundliche Schule Foto: Die MINT-freundlichen Schulen weisen nach, dass sie mindestens 10 von 14 Kriterien im MINT-Bereich erfüllen. Digitale Schulen (die Rezertifizierung des Hüffertgymnasiums fand bereits 2021 statt) weisen darüber hinaus besondere Schwerpunkte im Bereich der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ nach. „Dass diese Kriterien nicht nur Worte, sondern mit Leben gefüllt werden, ist ein Verdienst zahlreicher engagierter Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Lehrkräfte“ betonten Susanne Krekeler und Christoph Prante. ...

Bei der Auszeichnung betonte Harald Fisch, Geschäftsführer und Vorstand der Nationalen Initiative „MINT-Zukunft schaffen!“: „Wir ehren in Nordrhein-Westfalen Schulen, die sich erfolgreich als MINT-freundlich oder als Digital beworben haben. Besonders freut es mich, dass sich unter den zu ehrenden Schulen einige befinden, die erneut ausgezeichnet werden. Generell gilt, die Bewerbungen waren auch dieses Jahr qualitativ wieder auf einem hohen Niveau. Es kann somit mit Fug und Recht gesagt werden: Einen Top Job haben Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Lehrerinnen und last but not least: die Schulleitungen, die das Engagement aktiv unterstützen, auch dieses Jahr gemacht. Herzlichen Glückwunsch.“

Lob der NRW-Schul- und Bildungsministerin

Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller erläuterte: „Die neue Landesregierung hat sich vorgenommen, die MINT-Fächer zu stärken. Deshalb freut es mich, wenn die MINT-freundlichen Schulen es schaffen, Kinder und Jugendliche für Forschung und Innovation zu begeistern. Die ausgezeichneten Schulen zeigen, wie wir Talente finden und alle Kinder und Jugendlichen nach ihren jeweiligen individuellen Stärken und Potenzialen fördern können.“