In Ottbergen wird neues Pflegezentrum für 20 Millionen Euro gebaut

Die frühere Kartonfabrik Schmidt in Ottbergen wird abgerissen. Auf dem Gelände der Industriebrache soll das neue Pflegezentrum „Generationenpark Nethetal“ errichtet werden. Die Bauherren investieren 20 Millionen Euro in das Zentrum, so der Projektentwickler und Projektsteuerer, die Rodewald Unternehmensgruppe St. Peter Ording.

Auf dem rund 26.000 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Kartonfabrik mit leer stehenden und maroden Gebäuden sieht die Planung vollstationäre 75 Pflegeplätze in Wohngruppenform in einem Haupthaus mit einer stationären Pflege vor. Hieraus stehen ca. 15 Plätze im Erdgeschoss der Demenzabteilung zur Verfügung, wofür sogar ein eigener und speziell auf die Bedürfnisse der Bewohner angelegter Wandelgarten vorgesehen wird. Auch ein großer Bettenbalkon wird für alle Bewohner des Hauses erstellt.

Stellen das Projekt vor: (von links) Baudezernentin Claudia Koch, Projektentwickler Björn Rodewald, Generationenpark-Betreiber Patrick Götz und Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann in Ottbergen an der alten Kartonfabrik. Foto: Michael Robrecht

Das Projekt wurde am Dienstagabend im Ortsausschuss Ottbergen vorgestellt. Es gab viel Zustimmung. An diesem Mittwochmorgen haben Stadt, Projektentwickler und Betreiber das Vorhaben in einer Pressekonferenz erstmals öffentlich präsentiert.

Neben dem Seniorenhaus ist eine zusätzliche Demenzstation mit 15 Plätzen und weiteren 15 Plätzen für „junge Pflege“ (das einzige Angebot dieser Art kreisweit) sind in einem auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmten Sondergebäude in Nordrichtung auf dem Gelände platziert. Für die vollstationäre Pflege sowie auch im speziellen Sonderbereich der Jungen- und Intensiv-Pflege sind ausschließlich Einzelzimmer vorgesehen. Im Haupthaus berücksichtigen die Planer zusätzlich eine Fläche von ca. 300 m², mit der Zufahrt vom Mühlenwinkel, um eine Tagespflege für ca. 16 Bewohner oder optional eine Allgemeinmedizin – Praxis in der Anlage zu integrieren.

Für eine Tagespflege für rund 16 Bewohner - im Erdgeschoss des Pflegezentrums - wird im Stadtgebiet ein Bedarf gesehen. In vier separaten Gebäudekörpern sind insgesamt ca. 24 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von ca. 40 bis 80 Quadratmeter für das Service-Wohnen geplant. Nach dem Abbruch der Industriebrache der ehemaligen Kartonfabrik soll eine attraktiv gestaltete Pflegewohnanlage mit ansprechend angelegten Gartenbereichen und Freiplatz zu der bestehenden Wohnbebauung geschaffen werden, welche die Bewohner, Angehörige und auch Anwohner der Gemeinde Ottbergens zum Verweilen einladen sollen, sagte Projektentwickler Björn Rodewald. In einer T- Form sieht die Architektur des Planungsteams Depping Berlin hier eine Pflegeeinrichtung nach neuestem Standard und Richtlinien vor. In zwei separaten, dreigeschossigen Gebäudekörpern haben die Planer 24 Wohnungen für seniorengerechtes Wohnen, Junges Wohnen mit Handicap und weiteren sinnvollen Nutzungsmöglichkeiten entworfen. Der Träger der Pflegeeinrichtung -PaJa Senioreneinrichtungen GmbH aus Holzminden- wird auch hier die Federführung übernehmen, indem ein ambulanter Pflegedienst integriert ist. Geboten werden bedarfsgerechte Pflegedienstleistungen für Senioren und junge Menschen mit Handicap, die ansonsten selbstständig in ihrer eigenen Wohnumgebung leben werden. Diese Dienstleistungen des ambulanten Dienstes stehen im Übrigen nicht nur den zukünftigen Bewohnern der Anlage zur Verfügung, sondern allen Bürgern, die eine entsprechende Hilfe benötigen.

Björn Rodewald sieht viel Unterstützung für das Projekt, das seit Ende 2019 bereits geplant wird. Das Grundstück, mit der bisherigen Werkserschließung vom Mühlenwinkel und einer zweiten Anbindung von der Brakeler Straße, liegt mitten in einem gewachsenen Wohngebiet der Gemeinde Ottbergen. Das neue Zentrum wird von der B64 anfahrbar sein. Sechs bis acht Grundstücke für neue Häuser werden zudem von dem riesigen Grundstück abgekoppelt. In der Kartonfabrik wird bereits elf Jahren nichts mehr produziert. Die Gebäude verfallen.

Bürgermeister Daniel Hartmann und Baudezernentin Claudia Koch sagten eine zügige planerische Begleitung der Stadtverwaltung Höxter zu. Betriebsgesellschaft wird die PaJa Senioreneinrichtung GmbH Holzminden, die in Neuhaus ein Pflegeheim betreibt, sein. Patrick Götz, als geschäftsführender Gesellschafter der PaJa, kündigte an, dass die neue Anlage ein beispielhaftes Sozialprojekt für die Region sei. Das Einzugsgebiet sei der Kreis Höxter mit Umland. Die Verträge zwischen den jeweiligen Projektpartnern sind final abgestimmt. Ein B-Planverfahren hinsichtlich der Bebauung befindet sich in engster Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Kreisbehörde in der Vorbereitung und Abwicklung. Der Projektsteuerer fungiert als Generalübernehmer für den Bauherrn.

Baubeginn: Herbst 2021. Bauzeit 16 bis 18 Monate. 60 bis 80 Arbeitsplätze entstehen in der Einrichtung für Senioren, Junge- und Intensivpflege in Ottbergen.

Stimmen und Fakten

Bürgermeister Daniel Hartmann: „Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Ein Schandfleck verschwindet und wir bekommen eine attraktive neue Pflegeeinrichtung.“

Björn Rodewald: „Uns interessierte die optimale innerörtliche Lage und die Größe des Grundstücks. Der Abriss beginnt im Herbst 2021, im ersten Quartal 2022 ist der Baubeginn vorgesehen.“

Claudia Koch: „Das vereinfachte Planungsverfahren dauert neun Monate. Zeitgleich am Ende läuft dann auch das Genehmigungsverfahren an.“

Patrick Götz: „Im Betrieb wird auch ausgebildet.“

Projektbeteiligte: Generalübernehmer des gesamten Bauvorhabens ist die Sozialimmobilien-Projekt Eins GmbH (i.G.); Projektentwicklung und Steuerung: Rodewald Unternehmensgruppe in St. Peter-Ording; Architektur: Architekturbüro Depping in Großburgwedel und Berlin; Generalunternehmer: Kögel und Nunne Bau GmbH, Horn-Bad Meinberg; Betriebsgesellschaft: PaJa GmbH, Holzminden.