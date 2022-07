In Warburg für das Berufsleben bestens ausgebildet

Am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Warburg-Rimbeck sind 118 Absolventen nach dem Abschluss ihrer Ausbildung feierlich verabschiedet worden.

Sie haben ihre Ausbildung als Erzieher/Erzieherin, Heilerziehungspfleger/Heilerziehungspflegerin oder Sozialassistent/Sozialassistentin mit dem Schwerpunkt Heilerziehung gemacht.

Erstmals nach zwei Corona-Jahren wurde der Tag der Zeugnisübergabe in der Aula des Berufskollegs begangen. Nach Grußworten von Eva Klare-Kurtenbach, Geschäftsführerin des Kolping Schulwerks, und Bruder Benedikt Müller vom Benediktinerkloster Meschede gab es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Jede Klasse übernahm dabei einen Rückblick auf ihre Ausbildung, bevor Schulleiter Hartmut Peter und seine Stellvertreterin Mareike Gördemann die Zeugnisse überreichten. Auf dem Schulgelände erlebten die Klassen im Freien anschließend einen gemütlichen Ausklang.

„ Die sozial- und behindertenpädagogischen Einrichtungen, in denen die Absolventen nun ihr Anerkennungsjahr beziehungsweise den Eintritt ins Berufsleben antreten, können sich auf hervorragend ausgebildete und motivierte junge Menschen freuen. “ Schulleiter Hartmut Peter

„Angesichts der besonderen Umstände haben alle Absolventen einen tollen Job gemacht und ihren Abschluss verdient“, betonte Hartmut Peter und gratulierte im Namen des gesamten Kollegiums zu den bestandenen Examina. „Die sozial- und behindertenpädagogischen Einrichtungen, in denen die Absolventen nun ihr Anerkennungsjahr beziehungsweise den Eintritt ins Berufsleben antreten, können sich auf hervorragend ausgebildete und motivierte junge Menschen freuen", sagte Peter.

Hervorragende Kolloquiums-Ergebnisse

„Die qualitativ hervorragenden Kolloquiums-Ergebnisse der 96 Berufspraktikanten, die ebenfalls verabschiedet wurden, bestätigen den hohen Ausbildungsstandort der Auszubildenden“, so der Schulleiter weiter. Peter appellierte an alle Absolventen, ihrer Verantwortung für Kinder, Jugendliche und Menschen mit und ohne Behinderung gerecht zu werden und jederzeit ein demokratisches und weltoffenes Vorbild zu sein, dass wenn nötig auch Zivilcourage zeigen und für eine bunte Vielfalt in der Gesellschaft eintreten müsse.

Seit 93 Jahren Erzieher ausgebildet

Das Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg bildet seit nunmehr 93 Jahren Erzieher (in der Regelausbildung und der praxisorientierten Ausbildungsform), seit 14 Jahren Sozialassistenten mit dem Schwerpunkt Heilerziehung und seit 7 Jahren Heilerziehungspfleger aus und bietet im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung zusätzlich die Berufsfachschule für Kinderpflege sowie eine Ausbildungsvorbereitung im Bereich Gesundheit, Erziehung, Soziales an.

Die Bildungskette im Sozial- und Gesundheitswesen im Rimbecker Berufskolleg ist damit vollständig. „In allen Bildungsgängen können sich gerne noch kurzfristig Interessenten zum kommenden Schuljahr bewerben“, betonte Schulleiter Hartmut Peter.

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik-OK 1:

Nadine Alterdinger, Jennifer Auerswald, Saskia Bellon, Immanuel Brauer, Dajana Brühne, Stella Lucia Cirillo, Chiara Derichs, Jennifer Eder, Benedikt Even, Annika Friedrich, Birgit Geisler, Antonia Grautstück, Melina Hesse, Karolin Höhle, Antonia Jürgens, Chayenne Chiara Kolligs, Anna-Marie Kröger, Sina Landgrebe, Ali Reza Mohammadi, Michelle Ochs, Natalia Petker, Cayla Rahier, Gina Rudloff, Franziska Schmitz, Angelika Walker

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik-OK 2:

Maya Basler, Lisa Baumann, Darius Böhlke, Jake Brandau, Michelle Christin Breitländer, Anna Butterwegge, Sophia Ernst, Kai Friesen, Tim Höxtermann, Rojda Ileri, Celine Kanne, Jessica Koop, Vanessa Kovalschuk, Marlene Krasel, Henrik Kronenberg, Nadine Kropp, Hannah Bernhardine Kruse, Jessica Lickmeyer, Lisa Meyer, Elisabeth Müller, Philipp Petri, Micha Polan, Anna-Sophie Rose, Adlin Salzmann, Leonie Schulze, Jana-Sophie Wiedemeier, Lara Wolf, Sonja Zaljec

Die Absolventen der Fachschule für Sozialpädagogik - OK 3 PiA :

Kristina Baß, Melanie Krusche, Till Kukuk, Yasmine M’Barky, Melina Müller, Suhaila Nazari, Iris Rais, Vanessa Rikus, Alicia Schönewolf, Kristina Schultz, Mauro Schumacher, Julia Twiste, Elles van Beers, Michael Wolff

Die Absolventen der Fachschule für Heilerziehungspflege:

Josef Düster, Nicole Eichweber, Heike Gante, Mehari Ghebre, Benjamin Hagedorn, Janis Hübner, Mirko Kleinekort, Wolfgang Knipping, Elmar Löher-Rasche, Florian Niggemann, Johanna Richter, Sabine Robrecht, Tabea Salzmann, Claudia Schlischo, Lydia Schonunger, Michael Schulert, Jana Stute, Jessica Tepper, Alicia Winkler, Katja Wulfkuhle

Die Absolventen der Berufsfachschule für Sozialassistenz:

Ahed Alhalabi, Evelyn Biwer, Maren Borchert, Enya Sophie Carl, Anesa Demiri, Dilrabo Fayzova, Gvantsa Gvelesiani, Katharina Haack, Melina Hasanagic, Sabrine Heidenreich, Dennis Hopp, Fattane Hosseini, Sila Ileri, Amir Ismail Hussein, Lia Kampe, Dilshoda Kholova, Florian Krug, Jan Milan Lindemann, Lena-Marie Maegery, Abla Mhe, Nesrin Mohammad, Erika Naumann, Skadi Reineke, Lea-Sophie Schlömer, Helli Jane Schulert, Angelina Schulz, Deshira Seferaj, Zarrina Sharifova, Lea-Marie Steimel, David Tissen, Feyros Zemichael