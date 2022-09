In Warburg soll die Demokratie leben

Warburg

Freude bei den Verantwortlichen der Stadt Warburg: Sie haben vom Bundesfamilienministerium über das Programm „Demokratie Leben“ einen Förderbescheid in Höhe von 125.000 Euro erhalten. Mit dem Geld will die Stadt jetzt unter anderem über den Verein für Völkerverständigung einen Netzwerker einstellen und Projekte finanzieren, die die Politik in der Stadt begreifbarer machen sollen.

Von Jürgen Vahle