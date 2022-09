In Warburg unberechtigt Geld abgehoben

Die Polizei sucht mithilfe eines Fahndungsfotos nach einem unbekannten Mann. Er soll zweimal an einem Geldautomaten in Warburg unberechtigt Geld von einem fremden Konto abgehoben haben.

Am 31. Mai um 14.34 Uhr und am 2. Juni um 11.40 Uhr ist er jeweils an einem Geldautomaten am Paderborner Tor gegenüber des Schützenplatzes fotografiert worden. Er trug zwar an beiden Tagen unterschiedliche Kleidung, anhand der äußerlichen Merkmale geht die Polizei aber davon aus, dass es sich um denselben Tatverdächtigen handelt.

Er hat dunkle, zu einem Haarzopf zusammengebundene Haare. E s besteht der Verdacht, dass der Mann eine Dublette der EC-Karte genutzt hat, die von dem Original angefertigt wurde. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05271/9620.