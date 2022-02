Jäger-Hochsitz zwischen Warburg und Daseburg zerstört

Zwischen Warburg und Daseburg haben Unbekannte einen Hochsitz zerstört. „Der Hochsitz wurde in die Luft gesprengt“, meint Besitzer Andreas Braunst. „Die Einzelteile lagen im Umkreis von 40 Metern verteilt.“

Der Jagdberechtigte brachte die Sachbeschädigung am Sonntagnachmittag bei der Polizei zur Anzeige. „Auf die Sachbeschädigung haben mich andere aufmerksam gemacht. Ich war selbst das letzte Mal vor zwei oder drei Wochen am Hochsitz im Zachariasgrund“, sagt Andreas Braunst. Dementsprechend könne der Tatzeitraum nicht genau benannt werden, so Polizei-Pressesprecher Jörg Niggemann.