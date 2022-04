Jörn Becker ist neuer Standesbeamter der Hansestadt Warburg. Er tritt damit die Nachfolge von Harald Hosse an, der nun in den Ruhestand geht.

Die Stadt Warburg vermeldet in einer Pressemitteilung den Wechsel beim Personal des Standesamtes im historischen Rathaus Zwischen den Städten.

Jörn Becker, der bisher in der Hauptverwaltung der Hansestadt tätig war, hat im März an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf den Lehrgang zum Standesbeamten erfolgreich absolviert. Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf übereichte ihm nunmehr die Urkunde für seine Bestellung und wünschte viel Erfolg in seinem neuen Betätigungsfeld.

„Eine besondere Ehre ist für den Standesbeamten, Trauungen durchzuführen und Paare beim Start in ihre Ehe zu trauen. Künftige Paare sind bei Jörn Becker und dem Team im Standesamt gut aufgehoben", sagte Bürgermeister Tobias Scherf.

Der bisherige Standesbeamte Harald Hosse geht nun in den verdienten Ruhestand und Jörn Becker freut sich darauf, dessen Nachfolge antreten zu dürfen. Er ergänzt damit das Team des Standesamtes um Dieter Albers, dem derzeit dienstältesten Standesbeamtem in der Hansestadt Warburg.

Breites Aufgabenspektrum

Die Arbeit der Standesbeamten umfasst ein breites Aufgabenspektrum wie die Erfassung der Daten nach Personenstandsgesetz, etwa bei Geburten, Eheschließungen, Todesfällen und familien- und namensrechtliche Fragestellungen.

In Verbindung mit den Bestimmungen des internationalen Personenstandswesens sei die Aufgabe rechtlich durchaus diffizil und insgesamt sehr abwechslungsreich, so Jörn Becker. Zudem werde die Digitalisierung der Familienbücher in den nächsten Jahren hohes Engagement erfordern, erläutert der neue Standesbeamte.