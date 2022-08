 Jubiläum auf dem Scherfeder „Zionsberg“

Am zweiten Septemberwochenende feiert die Diakonissen-Kommunität „Zionsberg“ ihr 50-jähriges Jubiläum und das 40-jährige Bestehen ihrer Kapelle mit einem tagfüllenden Programm. Eine schmale Straße führt den recht steilen Berg zum evangelischen Kloster der Diakonissen Kommunität „Zionsberg“ hinauf. Die Gebäude liegen am Ortsrand, fast schon abgeschieden, doch der Weg lohnt sich.

Schwestern laden zum Gottesdienst und Tag der offenen Tür am 10. September ein

Die Schwestern der Kommunität auf dem Zionsberg laden ein zum 50-jährigen Bestehen, das am 10. September gefeiert wird: Schwester Margot Petry, Schwester Marika Haack, Schwester Margarete Bockwinkel, Schwester Marlis Bethlehem, Schwester Ilse Neumann und Schwester Ursula Metz.

Schon beim Aussteigen beeindruckt das üppig bepflanzte Gelände. Knorrige Akazien, Trauerweide und Birke spenden Schatten in diesem heißen Sommer, der die Rasenflächen in eine trockene Steppe verwandelt hat. „Unsere Kräuter haben auch schwer gelitten“, sagt Schwester Ursula Metz, deren Hauptaufgaben im Gartenbereich liegen, bei der Kompostwirtschaft, dem Gemüse und den Kräutern, aus denen sie Tee und Salben herstellt. Jede der sechs Schwestern auf dem Zionsberg hat festgelegte Aufgaben. Die Frauen, die nach der benediktinischen Regel „ora et labora“ leben, sind zwischen 59 und 85 Jahre alt. Die älteste Schwester ist Ilse Neumann, die die Gäste bei ihren Gebeten begleitet.