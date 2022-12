Jule Malischke singt und spielt im Kufo-Keller

Jule Malischke nimmt am Samstag, 10. Dezember, auf der Bühne im Kufo-Keller Platz. Mit hochkarätigem Gitarrenspiel und außergewöhnlicher Stimme will die junge Musikerin das Publikum in ihren Bann ziehen.

Konzert am 10. Dezember in Warburg: Kartenvorverkauf läuft

Zum Jahresende präsentiert das Kulturforum Warburg dieses ruhige Konzert auf hohem künstlerischen Niveau. „Jule Malischke gilt als eine der aufregendsten Entdeckungen der aktuellen Gitarren- und Singer-Songwriter-Szene hierzulande“, sagt Michael Schwarzwald, Vorsitzender des Kulturforums Warburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

„ Wenn Jule zur Gitarre greift, wird es um sie herum still. “ Michael Schwarzwald

„Wenn Jule zur Gitarre greift, wird es um sie herum still“, sagt Schwarzwald. Dazu kommt die lässig charmante Art ihrer Moderation und Kommunikation mit ihrem Publikum. Jule Malischke braucht nur wenig technischen Aufwand, um ein abendfüllendes Konzert auf die Beine zu stellen.

Meisterin im Gitarrenspiel

Ihr Gitarrenspiel hat Malischke an verschiedenen renommierten Musikhochschulen bis hin zur Meisterklasse verfeinert und ist seit 2015 selbst Dozentin im Fach Gitarre an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden. Seit 2021 leitet sie dort ihre eigene Gitarrenklasse im künstlerischen Hauptfach Gitarre Lehramt.

Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium auf der klassischen Gitarre- und derzeitigem Masterstudium „Jazz/Rock/Pop akustische Gitarre Worldmusic“ in Dresden singt Jule Malischke eigene Songs und begleitet sich dabei auf der Gitarre.

Als Solokünstlerin konzertiert sie nicht nur landesweit, sondern ist auch eine gern gesehene Künstlerin auf renommierten internationalen Gitarrenfestivals. Sie war unter anderem bereits als Support von Barclay James Harvest, Christina Stürmer sowie im Radio und TV zu hören.

Folk und Akustik Pop

Stilistisch lässt sich ihre Musik in das Genre Folk/Akustik Pop einordnen und zwischendurch hört man den ein oder anderen „Cover“, den Jule Malischke mit einer ganz eigenen Note versetzt.

Emotionale Songs

Vor allem aber unter ihren eigenen Stücken finden sich schöne emotionale Songs, die unter die Haut gehen, aber auch sonnig-fröhliche Pop-Sounds.

Eine Besonderheit dieser Künstlerin liegt in ihrer musikalischen Vielfältigkeit. So bewegt sie sich mit ihrem brillanten Gitarrenspiel mühelos zwischen virtuoser konzertanter Gitarrenliteratur, komplexen Fingerstyle-Arrangements und ihren eigenen Songs, welche von ihrer außergewöhnlichen Stimme geprägt sind.

Kartenvorverkauf

Karten sind im Vorverkauf zu erwerben in der Buchhandlung Podszun, in der Weinhandlung Messina oder verbindlich zu reservieren per Mail an [email protected]