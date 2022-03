Mit ihrem aktuellen Soloprogramm „Im Kreise der Bekloppten“ ist die Kabarettistin Sia Korthaus am Samstag, 26. März, zu Gast im „Keller" des Kulturforums in der Warburger Altatadt.

Schon seit 25 Jahren steht Sia Korthaus auf deutschen Bühnen. „Da kommt einiges an Blödsinn zusammen", wie die Kabarettistin selber sagt. Auch in ihrem mittlerweile 9. Soloprogramm zeigt sie ihr komplettes Spektrum der Darstellungskunst: Schauspiel, Gesang und Comedy im fliegenden Wechsel - und sie ist dabei irre komisch.

Viele lieb gewonnene Figuren tauchen in ihrem aktuellen Programm „Im Kreise der Bekloppten“ wieder auf, unter anderem Biggi, die mit schlichten Worten die Welt erklärt, Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg, und die tabulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt. Mit all diesen Alter Egos und „den aktuellen Komikern, die momentan unsere Welt regieren", wie es in der Pressemitteilung zur Veranstaltung heißt, ist Sia Korthaus „mitten im Kreise der Bekloppten".

„Das Kulturforum Warburg freut sich sehr, die wunderbare Kabarettistin Sia Korthaus endlich wieder in Warburg begrüßen zu dürfen", sagt Vorsitzende Lena Volmert. „Coronabedingt musste ihr seit langem geplanter Auftritt ab 2021 verschoben werden. Sia Korthaus' letzter Auftritt im Kufo war in kurzer Zeit ausverkauft. Ähnliches hoffen wir auch jetzt", so Volmert.

Kabarettistin Sia Korthaus tritt am Samstag, 26. März, um 20 Uhr im „Keller" des Kulturforums Warburg auf. Der Vorverkauf läuft bereits in der Buchhandlung Podszun sowie mit verbindlicher Reservierung per E-Mail an info@kufo.de. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro.