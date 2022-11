Kulturforum Warburg: Konzert in kleiner Runde

Warburg

„Melodien entstehen im Erdgeschoss“, so begründet die vierköpfige Band „1st Floor“ ihre Namenswahl. Und im Keller werden diese Melodien dann auch gespielt und es wird dazu gesungen - wie am Samstagabend in kleiner Runde im Keller des Kulturforums Warburg.

Von Verena Schäfers-Michels