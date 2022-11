Die fünf Musikerinnen und Musiker, die das Meisterkonzert am vergangenen Samstag im Gymnasium Marianum gestalteten, verfügen zweifellos über solche „demokratischen“ Eigenschaften: Bei allem Staunen über Sebastian Wittibers klaren und warmen Flötenton, über Anne-Sophie Bertrands betörenden Harfen-Phrasierungen oder Akemi Mercer-Niewöhners strahlenden und fein intonierten Violinpart, das vermittelnde Färben und Pulsieren in Dirk Niewöhners Bratschenspiel oder – nicht zuletzt –die intensiven Cellokantilenen, die Ulrich Horn beisteuerte: All diese bravourösen Einzelleistungen waren stets integriert in ein ausgewogenes Klangbild und eine geschmackvolle Umsetzung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch