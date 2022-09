Vodafone kündigt Glasfaseranschlüsse in drei Warburger Ortschaften

Kunden in Calenberg, Herlinghausen und Dalheim sind verärgert

Warburg

Dominik Strümper aus Calenberg staunte nicht schlecht, als er vor einigen Wochen seinen Briefkasten öffnete und eine Kündigung seines Glasfaseranschlusses in den Händen hielt. Fassungslos nahm er zur Kenntnis, dass er Ende Oktober ohne schnelles Internet dasteht. Große Verunsicherung herrscht derzeit aber nicht nur bei den Vodafone-Kunden in Calenberg, auch in Herlinghausen und Dalheim ist die Glasfaserleitung bald tot.

Von Alice Koch