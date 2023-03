Auch in Warburg und Brilon sahen die Kinosäle nach den „Creed“-Vorführungen - wie auf dem Foto in Kleve - aus wie ein Schlachtfeld.

Hintergrund ist offenbar eine TikTok-Challenge zum Film, die Jugendliche aufstacheln soll, Kinosäle zu verwüsten und für Ärger zu sorgen. So mussten in mehreren Kinos in Deutschland Filmvorstellungen unterbrochen oder gar abgebrochen werden. Teilweise rückte sogar die Polizei an.