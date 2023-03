„Klimawerkstatt“ am 20. März in der Stadthalle

Warburg

Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich kreativ und ideenreich für das Klima in der Hansestadt Warburg einsetzen möchten, sind aufgerufen, am Montag, 20. März, ab 18 Uhr in der Warburger Stadthalle an einer „Klimawerkstatt“ teilzunehmen.