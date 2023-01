Klosterstraße in Warburg wird doch saniert

Warburg

Der Warburger Etat 2023 wird in der Ratssitzung am 2. Februar wohl genehmigt werden. Bei der „Probeabstimmung“ im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend waren nur die Grünen gegen das Zahlenwerk. Sogar eine kostspielige Straßensanierung soll noch zusätzlich angegangen werden.