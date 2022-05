Kolping-Bezirksverband Warburg hat neuen Bezirkspräses

Seit 35 Jahren treffen sich die Kolpingsfamilien des Bezirks Warburg zur Maiandacht an der Lourdesgrotte in Borgentreich. Erstmals gemeinsam mit Pastor Ullrich Birkner richteten die Gläubigen singend und betend ihre Bitten an die Gottesmutter. Mit dabei waren auch die Bannerabordnungen der Kolpingsfamilien (von links): Alexander Hoff (Muddenhagen), Heinz Berendes (Borgentreich), Mathilde Wilhelms (Natzungen), Andreas Muhs (Warburg), Karl-Heinz Faber (Peckelsheim), Norbert Trilling (Welda), Pastor Ullrich Birkner (Peckelsheim), Pfarrer Werner Lütkefend und die Kolping-Bezirksvorsitzende Angelika Flore (beide Borgentreich).

Zunächst feierten die Kolpingsfamilien und weitere Gläubige ihre Maiandacht zu Ehren der Gottesmutter an der Lourdesgrotte in Borgentreich. Bereits seit 1987 führen die Kolpingsfamilien in jedem Jahr im Marienmonat Mai diese Marienandacht an der Wallfahrtsstätte durch.