Kolping sammelt Altkleider im Altkreis Warburg

Zum 56. Mal sammeln die Kolpingsfamilien des Bezirksverbandes Warburg am 16. und 17. September wieder Gebrauchtkleider, um so insbesondere jungen Menschen in den armen Regionen Mittelamerikas zu helfen (von links): Mathilde Wilhelms, Hartwig Ihmor, Jörg Isermann, die Kolping-Bezirksvorsitzende Angelika Flore, Anja Kösters, Gudrun Kuhaupt und der Kolping-Bezirkspräses Pastor Ullrich Birkner.

Foto: August Wilhelms