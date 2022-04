Kombibad in Warburg nimmt Gestalt an

So könnte das geplante Kombibad in Warburg nach einer ersten „Arbeitsprobe“ des Architekten Thomas Kalman aussehen: Die Neubauten – ein eingeschossiges T-förmiges Empfangsgebäude und das Hallenbad – könnten nördlich unterhalb der bestehenden Parkplätze und der Wohnbebauung entstehen. Sie sollen sich harmonisch in den Hang einfügen.

Foto: Krieger Architekten | Ingenieure GmbH, Velbert