Konzept für Warburger Bahnhof kommt im Frühjahr

Warburg

Das geplante und in Auftrag gegebene Entwicklungskonzept für das Bahnhofsquartier in Warburg macht Fortschritte. Wie Bürgermeister Tobias Scherf am Montag im Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz mitteilte, rechnet er im Frühjahr mit ersten konkreten Ergebnissen der Analyse.

Von Jürgen Vahle