„Korsischer Kleiner Fuchs“: Seltener Schmetterling in Germete entdeckt

Die seltene Unterart des heimischen „Kleinen Fuchses“ gibt Forschern noch viele Rätsel auf. Bereits im Juli 2022 war Christiane Sasse auf dem Diemeltaler Schmetterlingssteig unterwegs, auf der Suche nach schönen Motiven für den Diemeltaler Jahreskalender. Auf jedem Monatsblatt werden darin heimische Landschaften, Pflanzen und Tiere präsentiert. Für den März sollte neben der schimmernden Blüte des Leberblümchens und dem farbenprächtigen Lerchensporn auch der Tagfalter „Kleiner Fuchs“ abgebildet werden – von diesem sollte ein neues Foto her. Und das gelang auch: Nahaufnahmen von gleich zwei Exemplaren fotografierte Sasse am Lavendelbeet im Sinnesgarten der Serviam-Schwestern in Germete. Was einen dieser beiden Falter so außergewöhnlich macht, stellte sich jedoch erst einige Zeit später heraus.

