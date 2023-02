Kostenloses Angebot: In Warburg und Scherfede Wärmeverluste im Haus finden

Die Stadtverwaltung bietet im Februar gemeinsam mit einem Experten Thermografiespaziergänge in Scherfede und Warburg an. Teilnehmer erhalten die Chance, dass ihr Haus kostenlos per Wärmebildkamera untersucht wird.

In Scherfede geht es am Donnerstag, 23. Februar, los. In Warburg ist ein zweiter Termin für Dienstag, 28. Februar, geplant. Bürger aus den beiden Orten, die ihre Häuser unverbindlich und kostenlos mit einer Wärmebildkamera untersuchen lassen wollen, können sich bis 16. Februar unter der E-Mail [email protected] oder per Telefon 05641/921301 anmelden. Die Spaziergänge sind von 18 bis 21 Uhr.