Kreis-CDU fragt die Basis: Wer soll CDU-Chef werden?

Die Bundes-CDU wählt am Samstag, 16. Januar, auf einem digitalen Parteitag einen neuen Vorsitzenden. Die Kreis-Union will sich ein Meinungsbild in den eigenen Reihen verschaffen und hat in diesen Tagen eine Mitgliederumfrage gestartet. Bis Montag, 11. Januar, 10 Uhr, können die gelben Stimmzettel mit den Kandidatennamen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen mit Kreuzchen in der CDU-Kreisgeschäftsstelle abgegeben werden.

Die Auszählung der Stimmen läuft dann in der CDU-Zentrale in Höxter. Das Ergebnis wird auf der CDU-Homepage www.kreiscdu.de bekannt gegeben, kündigte der Kreisvorstand um den Vorsitzenden MdB Christian Haase an.

Wegen der COVID-19-Pandemie hatte die CDU die Entscheidung um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze mehrfach vertagt. Die Corona-Krise hat die Ausgangslage und Chancen der drei Kandidaten verändert. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker und ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen haben alle ihre Wurzeln in Nordrhein-Westfalen. In einer digitalen Schalte hatten sich die drei in Videos den CDU-Mitgliedern im Kreis Höxter kürzlich präsentiert. Gesundheitsminister Jens Spahn verzichtete auf eine Kandidatur als Vorsitzender, möchte aber als Stellvertreter von Armin Laschet antreten. Inzwischen werben einige Bundestagsabgeordnete allerdings offen für Spahn als künftigen Parteichef. Er ist zurzeit wegen der Corona-Impfpannen aber schwer in die Kritik geraten.

In der CDU im Kreis Höxter wird immer öfter Norbert Röttgen als CDU-Chef genannt. Er hat sichtbar aufgeholt im Stimmungsbild. Parteiintern wird befürchtet, dass die Partei bei einem allzu knappen Ergebnis der Wahl gespalten ins Superwahljahr 2021 gehen könnte. Ob der zukünftige Parteichef auch Kanzlerkandidat wird, muss die CDU in Absprache mit ihrer Schwesterpartei CSU klären.

Im CDU-Kreisverband Höxter sind knapp 3000 CDU-Mitglieder in zehn Stadtverbänden und 97 Ortsverbänden in nahezu allen Städten flächendeckend organisiert und haben damit eine der höchsten Ortsverbandszahlen in den 54 Kreisverbänden des CDU-Landesverbandes NRW.