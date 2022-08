Kreis Höxter unterstützt sieben Kulturprojekte

Mit jeweils 500 Euro unterstützt der Kulturbeirat das Konzert des Heart-Chor Rolfzen mit dem städtischen Frauenchor „Lady Dur“ aus Schloss Holte Stukenbrock am 17. September in der Stadthalle Steinheim, den kulturellen Act zur „Brewmasters Night“ am 3. September im Biermuseum in Nieheim während des Deutschen Käsemarktes 2022 sowie die Ausstellung und künstlerische Interaktion „Sondrangebot“ der Künstlerinnen Dorit Croissier, Petra Fleckenstein-Pfeifer, Renate Ortner und Laura Wiemers, die ab dem 4. September bis zum 16. Oktober im Pennig-Haus in Warburg zu bestaunen ist.

Jeweils 300 Euro gingen an den Heimatverein Bökendorf für die kombinierte Vortrags- und Lesungsveranstaltung „Die Unzeitgemäße: Annette von Droste-Hülshoff im Widerspruch zu ihrer Gegenwart" am 21. August, den Verein Blech&Kollerbeck für das „Rock & Folk Benefiz-Festival“ am 3. September, den Dorf-Treff Bücherstube Bühne für die Aktion „Kinder malen (in) Bühne“ und an die Erd-Charta-Ideenwerkstatt in Warburg für die musikalisch-poetische Kulturveranstaltung, die unter dem Motto „Die Erde zuerst – Earth First“ bereits im Juni stattfand.

Maximal 500 Euro pro Projekt

Die dritte und letzte Möglichkeit, in diesem Jahr Fördermittel für kleinere Kulturprojekte zu beantragen, besteht noch bis zum 1. Oktober 2022. Die ausgefüllten Antragsformulare können bis dahin beim Kulturbüro Kreis Höxter eingereicht werden. Maximal können wieder 500 Euro pro Kulturprojekt beantragt werden. Der kommunale Anteil in Form einer finanziellen Zuwendung oder einer Sach- und Serviceleistung ist obligatorischer Bestandteil des Antrags.

Bei Fragen kann man sich an Stephanie Koch wenden, telefonisch unter 05271 / 965-3216 oder per E-Mail [email protected] Ausführliche Informationen zum Antragsprozedere, das Antragsformular und die Förderrichtlinien im Detail gibt es online.