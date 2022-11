Kreis Höxter wird zum Stromgenerator für NRW

Kommentar zum Ausbau erneuerbarer Energien in der Region

Warburg

Hunderte Windräder sollen in den kommenden Jahren im Kreis Höxter entstehen. Das sehen viele Menschen in der Region mit Blick auf die Verspargelung der schönen Landschaft kritisch. „Aber bevor das Haus kalt bleibt und die Lichter dunkel, muss man wohl in Kauf nehmen, dass sich die Landschaft verändern wird. Im Leben ist eben alles relativ“, kommentiert Jürgen Vahle, WESTFALEN-BLATT-Redaktionsleiter im Kreis Höxter.