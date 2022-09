Kriegsflüchtlinge lernen Deutsch in Diemelstadt

20 Geflüchtete aus der Ukraine haben einen von der Stadt Diemelstadt finanzierten Deutschkurs erfolgreich absolviert. Sowohl Deutschlehrerin Maryline Bellmans-Cosgun als auch Bürgermeister Elmar Schröder sind begeistert von der Lernbereitschaft und der Motivation der ukrainischen Deutschkurs-Teilnehmer. Deshalb wird es am 5. September mit der Eröffnung des Integrationsbüros „Bridge2Diemelstadt“ (Brücke nach Diemelstadt) direkt weitergehen, damit der Kontakt aufrechterhalten wird und weitere Hilfsangebote im Rahmen des LEADER-Projektes das Leben in Diemelstadt erleichtern.

„Besonders ergriffen war ich, als mir die junge Ukrainerin Anhelina Zatolochna ein von ihr gemaltes und mit der Gruppe erstelltes Bild mit einer Sonnenblume, auf der ein ukrainischer, guinesischer, französischer und deutscher Schmetterling sitzen, geschenkt hat“, zeigt sich Schröder beeindruckt. Dieses Bild der Freundschaft sei ein Beweis dafür, dass es für jede Hilfe auch eine Reaktion gäbe.

„Niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine andauern wird und wieviel Gebiete später nicht mehr bewohnbar sind. Daher ist es wichtig, die Zeit zu nutzen und am Spracherwerb zu arbeiten. Wenn ein Gast aus der Ukraine plötzlich in der Lage ist, ein Gespräch in der deutschen Sprache zu führen, werden alle anderen Dinge von selbst ins Laufen kommen“, ist sich Schröder sicher. Ob Wohnungssuche, Schul- oder Kindergartenfragen oder die Bereitschaft eine Arbeitsstelle anzunehmen, all das hänge an der Bereitschaft, die Sprache zu lernen.

„Das Bild der Freundschaft“ zeigt eine Sonnenblume, auf der ein ukrainischer, ein guinesischer, ein französischer und ein deutscher Schmetterling sitzen. Die Deutschlehrerin Maryline Bellmans-Cosgun stammt aus Frankreich und ein Kursteilnehmer aus Guinea. Foto: Stadt Diemelstadt

Mit einem gewissen Stolz kann man in Diemelstadt auf die erfolgreiche Integrationsarbeit der Stadt, der evangelischen Kirchengemeinde und der Bevölkerung in den vergangenen Jahren zurückblicken, die dazu geführt hat, dass man in den Jahren 2015 bis 2018 Auszeichnungen des Landes Hessen und des Bundesinnenministeriums bekommen hat. Daher wurde auch der aktuelle Flüchtlingszuzug aus den Kriegsgebieten der Ukraine sofort mit aktiven Unterstützungs- und Hilfsangeboten aufgenommen.

Unmittelbare Unterstützung

Die seit einigen Monaten laufenden Unterstützungen der ukrainischen Flüchtlinge über den Bürgerservice der Stadtverwaltung bei den bürokratischen Anmeldeprozessen, die Hilfstransporte der evangelischen Kirchengemeinde in die Ukraine und die Unterbringung von mehr als 100 ukrainischen Flüchtlingen in Privatunterkünften waren die ersten Hilfsschritte. Auch ein Bus wurde von der Stadt eingesetzt, damit die Flüchtlinge zur Registrierung der Ausländerbehörde des Landkreises gefahren wurden.

Der aktuelle Fach- und Arbeitskräftemangel, der auch die zahlreichen Unternehmen in Diemelstadt nicht verschont, war Ausgangspunkt für ein Projekt, in dessen Verlauf sich der Bürgermeister immer klarer darüber wurde, dass Zuwanderung in Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben des Industriestandortes Diemelstadt werden wird.

Spracherwerb ist der Schlüssel

„Der zeitgleich einsetzende Flüchtlingsstrom aus der Ukraine war nicht geplant und natürlich gehen alle davon aus, dass die meisten Ukrainer wieder in ihre Heimat zurückwollen, wenn der Krieg beendet ist. Trotzdem möchte wir unseren Gästen ein möglichst gutes Umfeld bieten, damit sie sich bei uns wohl fühlen. Vielleicht nutzen einige ja doch den Neustart in Deutschland, wenn sie eine Arbeitsstelle haben und ihre Kinder gut versorgt werden“, so Bürgermeister Elmar Schröder.