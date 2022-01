Künstlerin lässt Emotionen mit Farbe freien Lauf

Im Warburger Museum im „Stern" ist am Sonntag die Ausstellung „Reflexionen" der Künstlerin Julia Wertz (links) eröffnet worden. Die Einführung in ihr Werk hielt WB-Mitarbeiterin Astrid E. Hoffmann.

Im Gottfried-Beyer-Saal zeigt die gebürtige Warburgerin Werke, die im wahrsten Sinne des Wortes Reflexionen sind. In ihrem Atelier „wurde das Foto zur Grundlage eines gemalten Bildes, und genau das ist das Konzept dieser Ausstellung", erläuterte WB-Mitarbeiterin Astrid E. Hoffmann die Schaffensweise der freien Künstlerin und Kunstpädagogin in der Einführung zur Bilderschau. „Mal wurde die Fotografie gezielt verwendet, manchmal streift sie die Leinwand, ist nur durch eine Farbe oder einen Pinselstrich präsent", so Hoffmann. Zu einigen Bildern wurde in der Ausstellung auch das passende Foto gestellt.