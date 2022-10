Ladepunkt für Radfahrer in Warburg wird umgebaut

Station am Altstädter Markt wurde kaum noch genutzt

Warburg

Die E-Ladestation für Fahrräder auf dem Altstädter Marktplatz wird abgebaut und durch eine Ladstation für E-Autos ersetzt. Das hat der Warburger Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Zudem billigte er den Bau einer weiteren Ladestation am Hotel Zeitgeist.

Von Jürgen Vahle