Landstraße in Rhoden ist wieder befahrbar

Nur so konnten neben den Straßen die umfangreichen privaten Vorplätze in einem Guss in den vergangenen dreieinhalb Jahren ausgebaut werden und zu einem ganzheitlichen Ortsbild führen. Sanierungsbedürftige alte Wasser- und Abwasserleitungen konnten auch nur im Rahmen eines Komplettausbaus neu verlegt werden. Dazu waren Sperrungen über lange Zeiträume in den drei großen Bauabschnitten nötig, die nach der langen Zeit doch zunehmend die Nervenstärke der Beteiligten und Anlieger strapazierten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Diemelstadt.

Demnach wurde mit 40 Anliegern seit 2018 an der Umsetzung der Baumaßnahme zusammengearbeitet und der Ausbau abgestimmt. 17 Straßen treffen seitlich auf die Ortsdurchfahrt. Eine 1200 Meter lange Gussleitung wurde für die Wasserversorgung verlegt, 7500 Quadratmeter wurden gepflastert und 5600 Quadratmeter mit Bitumen versehen.

Dabei wurde der Zugang zu Privatgrundstücken, Praxen, Geschäften, der Apotheke und den öffentlichen Gebäuden aufrecht erhalten. Rhoden präsentiert sich nach den komplexen Bauabläufen nicht nur in einem befahrbaren Zustand. Gehwege und Parkstreifen, Bepflanzungen und leichte Verschwenkungen in der Fahrbahn, die das Tempo senken und dennoch für Busfahrer noch gut befahr sind, prägen das Bild der Ortsdurchfahrt, in der bis 2003 noch die stark befahrene Bundesstraße 252 verlief.

Bürgermeister Elmar Schröder dankte bei einer Besprechung mit Vertretern der Baufirmen, des Planungsbüros Oppermann und des Stadtbauamtes den Tiefbauern, die insbesondere in den letzten heißen Sommermonaten unermüdlich den Projektfortschritt nach vorne getrieben haben. „Mich hat das sehr beeindruckt, wie unter den schweißtreibenden Umständen in diesem Hochsommer die Tiefbauer angepackt haben. Das verdient unseren großen Respekt. Wir werden in den nächsten Jahren merken, wie viele Fachkräfte gerade im Handwerk - insbesondere im Tiefbau - fehlen“, betonte Schröder.

Jochen Bracht und seine Mannschaft bedankten sich für die Dankesworte und machten deutlich, dass auch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Anliegern sehr viel zum geordneten Ablauf beigetragen habe. „ Nur im gegenseitigen Verständnis können alle auf einer solchen Großbaustelle gut durch die täglichen Problemstellungen kommen“, betonte Jochen Bracht von der Rhodener Tiefbaufirma.

Kump am Ehrenmal

Gehwege, Bepflanzungen und Nebenflächen sollen im Oktober/November abgeschlossen werden. Neben dem Platz vor dem Gemeinschaftshaus mit dem sanierten Abschnitt der Stadtmauer wird der Denkmalplatz als nächstes neugestaltet und mit einem alten Kump ausgestattet.